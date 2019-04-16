Президент поблагодарил Правительство за разработку, а депутатов Парламента за оперативное рассмотрение и принятие важных поправок, сообщает informburo.kz.

Касым-Жомарт Токаев подписал два закона: "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы" и "О внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2021 годы", сообщается на сайте Акорды. Президент отметил, что благодаря принятым поправкам более 1 миллиона низкооплачиваемыx работников бюджетной сферы, непосредственно работающих на сельском, районном, областном уровнях, уже с 1 июня 2019 года смогут получить повышенные заработные платы. 4 апреля депутаты Сената вернули в Мажилис законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон "О республиканском бюджете на 2019–2021 годы". Это было связано с тем, что в бюджет необходимо включить выделение 1 млрд тенге на услуги по обеспечению деятельности канцелярии Первого Президента. 37 млрд тенге понадобится из-за переноса срока повышения зарплаты низкооплачиваемым бюджетникам с июля на июнь.