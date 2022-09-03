Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента ЧС по Атырауской области, за два дня в области из окон выпали двое детей. Так, 2 сентября в 12.16 из окна 4-го этажа многоэтажного дома в Кульсары по неосторожности выпал 9-летний ребенок. - Мальчик госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, состояние тяжелое. Второй случай произошел 3 сентября в 16.20 в Атырау. Там оставшись без присмотра взрослых из окна 2-го этажа двухэтажного частного дома выпал трехлетний мальчик, который с политравмой госпитализирован в больницу, состояние тяжелое. Убедительно просим родителей, взрослых не оставлять детей без присмотра, - рассказали в пресс-службе ведомства. Как отметили в департаменте, согласно статистике в области в 2022 году зарегистрировано 4 случая выпадения детей из окон, в которых пять детей получили различные травмы. В 2021 году было четыре случая, в которых три ребенка получили травмы, двое погибли). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.