Правда, её ремонт, который обещали начать уже в этом году, планируют начать только в следующем, передаёт портал «Мой ГОРОД». Уральцы просят приехать президента, чтобы чиновники «проснулись» и отремонтировали дороги Улица Шолохова нуждается в ремонте Как рассказал аким Уральска Миржан Сатканов на сессии маслихата, одна из самых актуальных проблем города – это качество дорог. Общая протяжённость дорог в городе составляет 615 километров, половина из которых требует ремонта, а на 155 километрах вообще нет твёрдого покрытия.
- Поэтому приоритет отдаём вопросу повышения качества городских дорог. Конечно, не все улицы могут быть отремонтированы в короткие сроки, поэтому эту работу мы осуществляем поэтапно. В настоящее время завершены работы по ремонту проспекта Абулхаир хана. Учитывая, что данный проспект является одной из основных улиц города, интенсивность движения высокая, мы досрочно завершили проект и открыли дорогу. Продолжаются работы по строительству дороги в микрорайоне Сарыарка посёлка Деркул. В этом году асфальтировано 20 улиц. В следующем году планируем завершить строительство дорог на 50 улицах микрорайона, - рассказал Миржан Сатканов.
По его словам, ремонтные работы ведутся и в посёлке Зачаганск, а также по многочисленным просьбам жителей началось асфальтирование улицы Сарыарка в Птицефабрике. Что касается улицы Шолохова, то её реконструкция начнётся в следующем году, хотя ранее сообщалось, что ПСД готова и власти ожидают проведения тендера компанией КПО б.в., которая выделяет средства на ремонт. Согласно ПСД дорога расширится, будет по три полосы в каждую сторону, что увеличит её пропускную способность.