Трагедия произошла в Акмолинской области, передает

По информации издания, 15 декабря в отделение полиции Есильского района поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что на автодороге Костанай-Аулиеколь-Сурган вблизи села Ковыльное произошло ДТП.

Авария случилась на 244 км автодороги. Водитель автомашины марки «Ауди-100», проживающий в Есиле, направлялся в п. Октябрьское Костанайской области. По тому же направлению ехал за ним автомобиль марки ВАЗ 21014. Водитель второго авто, за рулем которого находился 1&-летний юноша, сзади наехал на «Ауди», в результате ее выбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с движущейся навстречу грузовой автомашиной марки VOLVO. Из-за чего авто выбросило в кювет, они загорелись.

В результате ДТП водитель «Ауди 100» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, пассажиры данной автомашины (женщина, ребенок 3 месяцев, девочка, учащаяся 5 класса) сгорели заживо. Их личности устанавливаются.

В настоящее время оба автомобиля сгорели полностью. Обстоятельства происшествия, а также личность погибших пассажиров «Ауди-100»устанавливаются.

По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК.