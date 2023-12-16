По информации пресс-службы акимата ЗКО, в области уже ведется строительство 27 новых школ, из которых 10 уже введены в эксплуатацию. Планируется, что к концу года будут завершены работы еще над 17 общеобразовательными учебными заведениями.

В преддверии Дня Независимости в двух селах Теректинского района торжественно открыли две школы.

Одна из школ была открыта в селе Абай. Ранее дети здесь учились в СОШ, основанной в 1952 году. Новое здание рассчитано на 108 учащихся и оборудовано современными учебными кабинетами, спортзалом, читальным залом, библиотекой и столовой. Здесь трудоустроено 42 человека, а деньги на строительство (807 млн тенге) были выделены из государственного бюджета.

Вторая школа была построена вместо старой, которой без малого уже почти 60 лет, в селе Енбек.

В 2023-2024 учебном году обучаются в школе 42 учащихся, работают 23 педагога. Проектная мощность нового здания школы – 60 мест. В новом здании10 учебных кабинетов, в том числе интегрированные кабинеты химии-биологии, физики-математики, кабинеты языков, информатики и начальных классов. Имеются 2 мастерские, спортзал, библиотека, столовая. Введение нового здания позволить обеспечить работой на селе и трудоустроить более 45 человек.

В целом по области в рамках Национального проекта «Комфортная школа» до 2025 годы планируется строительство 18 образовательных объектов, которые позволят полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ области.