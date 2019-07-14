Алтынбек Кайсагалиев был назначен заместителем акима столицы по коммунальному хозяйству 13 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На аппаратном совещании акимата столицы Алтай Кульгинов рассказал о кадровых изменениях, сообщили на официальном сайте Нур Султана astana.gov.kz В связи с переходом на другую работу освобожден от занимаемой должности заместитель акима города Арман Турлубек. Распоряжением акима города Нур-Султана  Кайсагалиев Алтынбек Кенесович назначен заместителем акима столицы. Он будет заниматься вопросами дольщиков в недостроенных МЖК, благоустройства, озеленения, санитарной очистки и уборки снега. Также в его ведении будут вопросы  коммунального хозяйства, строительства и инфраструктуры автомобильных дорог и охраны окружающей среды. Алтынбек Кайсагалиев окончил Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева по специальности «строитель», Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности «государственное и местное управление». Выпускник программы «Болашак», магистр естественных наук в области менеджмента, инноваций и технологий университета Бат (Великобритания). В разные годы работал: - консультантом, инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, - заведующим секретариатом Центрального аппарата партии «Нур Отан», - руководителем аппарата акима г.Уральск, - заместителем руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г.Алматы, занимался вопросами промышленности города. - pаместитель акима города Уральск. Курировал вопросы ЖКХ, благоустройства, архитектуры и градостроительства. - Руководитель управления строительства Западно-Казахстанской области.