Поужинав дома мантами, 46-летняя женщина скончалась от отравления, двое ее детей попали в инфекционную больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель городского управления охраны общественного здоровья Мадениет ТАНАУОВ, результаты экспертизы будут готовы на следующей неделе. - Мы до сих пор ждем ответа от судмедэкспертов, - пояснил Мадениет ТАНАУОВ. - В начале следующей недели будет готовы результаты экспертизы мясного фарша, который мы взяли на пробу у потенциальных поставщиков. Напомним, 46-летняя женщина умерла, поужинав мантами, а трое ее детей с отравлением попали в инфекционную больницу. Позже в продуктах, которые находились в холодильнике семьи, была обнаружена сальмонелла.  