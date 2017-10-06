Фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы ДЧС Атырауской области, водитель бензовоза и его помощник пострадали во время заправки транспортного средства на эстакаде. 4 октября в 9.50 при заполнении ГСМ на эстакаде неожиданно загорелся бензовоз на базе автомашины "КамАЗ", принадлежащий ТОО "Ғимарат" АО «Казмунайгаз» и рядом стоящий автомобиль "Нива". В результате возгорания пострадал 43-летний водитель и находившийся с ним рядом 19-летний помощник. - Водителя увезли в ЦРБ Жылыойского района с 90% ожогами тела. Его помощник, гражданин Узбекистана, получил ожоги 20-30 процентов тела. Оба помещены в хирургическое отделение больницы, - сообщили в пресс-службе. В тушении пожара было задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Пожар был ликвидирован в 10.55.