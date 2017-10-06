Болат БИСЕНГАЛИЕВ подал иск в размере 1 млн тенге к ДВД ЗКО и 500 тысяч тенге к частному судисполнителю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 6 октября, в городском суде №2 огласили решение. - Суд решил отказать Болату БИСЕНГАЛИЕВУ в заявленном иске к департаменту внутренних дел Западно-Казахстанской области и частному судебному исполнителю Суинтиеву, - зачитала решение судья САПАРОВА. Стоит отметить, что пенсионер намерен подать апелляционную жалобу. Напомним, Болат БИСЕНГАЛИЕВ считает, что полицейские, которые остановили его и забрали автомобиль на штрафстоянку за давно уплаченный штраф, нанесли ему моральный вред.