9 августа мать мальчика  оставила своего сына в крестьянском хозяйстве и уехала к себе  родину, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Расследование обстоятельств смерти несовершеннолетнего Асулбека ХАМРОЕВА взято на контроль прокуратурой области, по делу назначены соответствующие экспертизы. Предварительно установлено, что мать погибшего Умида ХАМРОЕВА со своим несовершеннолетним сыном приехали в Жылыойский район из Узбекистана 13 июня этого года, по устной договоренности устроились на работу в крестьянское хозяйство в качестве чабанов. - 9 августа женщина оставила своего несовершенолетнего сына в крестьянском хозяйстве и уехала к себе на родину. Приехав через месяц обнаружила, что ее сын 2 сентября ушел в г. Кульсары и до сих пор не вернулся, - сообщил прокурор Атырауской области Ернат СЫБАНКУЛОВ. Напомним, 2 сентября Аслбек ХАМРОЕВ вышел из дома и направился из населенного пункта Биикжал в г.Кульсары, но так не вернулся. О пропаже мальчика спустя 10 дней в полицию сообщила его мама - гражданка Узбекистана Умида ХАМРОЕВА. 4 октября на пустыре в Жылыойском районе было найдено тело мальчика. Умида ХАМРОЕВА опознала своего сына.     Ерлан ОМАРОВ