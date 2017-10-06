Коллектив управления физической культуры и спорта, а также сотрудники областной детско-юношеской спортивно-технической школы по авиационным видам спорта перечислят однодневный заработок семье погибшего пилота в крушении самолета под Алматы Евгения Кутафина, сообщает  корреспондент портала "Мой ГОРОД". Погибший пилот Евгений Кутафин / Фото со страницы Евгения Кутафина Как сообщили в школе по авиационным видам спорта, Евгений КУТАФИН пришел в парашютный спорт в 2002 году. – Он был замечательным человеком, его ценили и уважали все, кто знал его. Евгений получил звание кандидата в мастера спорта. В июле этого года он принял участие в чемпионате РК по парашютному спорту, который прошел в Алматы. Команда ЗКО тогда заняла общекомандное 4 место. Отец Евгения Виталий КУТАФИН на сегодняшний день работает в нашем коллективе в качестве заведующего складом инструктора парашютно-десантной подготовки. Мы выражаем свои соболезнования близким и родным погибшего, – рассказал директор школы по авиационным видам спорта Ерген ОРЫНБАСАРОВ. Кроме этого, глава компании Виталий МАСАЛИТИН сообщил, что авиакомпания East Wing, чей самолет Ан-28 с людьми на борту разбился в Алматинской области, выплатит семьям погибших по миллиону тенге. Напомним, 3 октября в Алматинской области разбился самолетсанавиации АН-28, который вылетел для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии в Шымкент. Погибли пять человек: два пилота, авиатехник и два медработника. Как стало известно, вторым пилотом в самолете АН-28 был Евгений Кутафин из Уральска. В управлении здравоохранения ЗКО также сообщили, что работники поликлиники №3, сотрудницей которой является жена погибшего пилота, перечислят свой однодневный заработокв помощь семье, а сотрудники облздрава направят свой однодневный заработок в помощь семьям погибших в катастврофе под Алматы. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ также распорядился, чтобы семье погибшего была оказана необходимая помощь.   Анна СУВОРОВА