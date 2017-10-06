Крупнейшее мероприятие проходит в стенах комплекса, построенного по программе президента РК «Студенческое жилье» при поддержке министерства здравоохранения РК и акимата Актюбинской области. По инициативе главы региона Бердыбека Сапарбаева конференц-холлу было присвоено имя первой женщины-врача Казахстана Аккагаз Досжановой. В двухдневной конференции участвуют академик РАМН и НАН РК Торегелди Шарманов, руководители медицинских вузов Казахстана, представители зарубежных вузов из США, Швеции, Италии, Польши. - Глава государства уделяет большое внимание развитию социальной сферы. Развитие любой отрасли, как известно, зависит от кадров. За 60 лет деятельности ЗКГМУ подготовил 25 тысяч специалистов, которые сегодня эффективно работают в различных уголках нашей страны и вносят достойный вклад в развитие науки и медицины страны, - отметил аким области, поздравив участников конференции со знаменательной датой. По его словам в 2016 году в области впервые в Казахстане создан медицинский кластер для обследования и высококвалифицированного лечения жителей Западного региона, а также соседних регионов, активно реализуются проекты по развитию в регионе трансплантологии, кардиохирургии, нейроинсультной помощи. - В рамках республиканского форума «Туған жер», прошедшего в Актобе, проведено более 29 уникальных высокотехнологичных операций, 63 мастер-класса. Мы гордимся университетом, его выпускниками, которые вносят большой вклад в развитие здравоохранения страны, сотрудничества с зарубежными странами, - сказал Бердыбек Сапарбаев. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов поздравил участников конференции посредством видеосвязи. - Актюбинская область по реализации ГЧП проектов является лидером в нашей стране. В регионе строятся офтальмологическая клиника, станция скорой медицинской помощи, городская детская больница и другие важные объекты. Это пример для других регионов. В рамках государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» мы принимаем меры по модернизации медицинского образования, наладив стратегическое партнерство с ведущими университетами мира, - сказал министр, поблагодарив Бердыбека Сапарбаева за эффективную работу в данном направлении. Участники конференции смогли обменяться мнениями по вопросам модернизации образовательного процесса, подготовки высококвалифицированных кадров, вопросам стратегического партнерства. В рамках конференции запланировано проведение более 50 мастер-классов и операций с участием хирургов Израиля, России, Кыргызстана, Украины и Литвы.