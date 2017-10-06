Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан ДАУЛЕМБАЕВ сообщил, что пятеро сотрудников УБОП ДВД обвиняются в том, что, выявляя лиц, осуществляющих реализацию рыбной продукции, ограниченной в обороте, вымогали денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности, а конфискованную продукцию реализовывали другим лицам. - Среди обвиняемых - заместитель начальника управления, два начальника отдела и сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, - рассказал Жасулан ДАУЛЕМБАЕВ. - В отношении троих подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, один находится под домашним арестом. Один из подозреваемых в ходе расследования скрылся и объявлен в розыск.