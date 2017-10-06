Иллюстративное фото с сайта slovo-i-delo.ru Как сообщили тепловики, с 5 по 10 октября будет подано отопление в тех домах, КСК которых обратился с письменным заявлением о подключении. Жильцов, живущих на верхних этажах многоэтажек, в свою очередь, попросили спустить воздух из батарей. Подобные обьявления были развешаны на подьездах домов в микрорайонах "Жилгородок" и "Нурсая". - АО "Атырауские тепловые сети" готово подать тепло в дома горожан на все 100%, однако от городского акимата еще не поступило письмо о всеобщем подключении отопления. Поэтому, мы подаем тепло только в те дома, КСК которых обратились к нам с письменной заявкой, - сообщили тепловики.