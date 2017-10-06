Индюк – это домашняя птица, очень красивая и большая. Взрослые особи могут достигать массы до 30 килограмм. Их успешно выращивают в домашнем хозяйстве и разводят на специальных фермах. Популярность индеек обусловлена высокими качественными характеристиками их мяса, оно очень сочное, вкусное, легко усваиваемое, и по праву относится к категории диетического. Среди всего разнообразия видов индюков, особо выделяются канадская порода, которая была выведена в Канаде. Второе название – бройлерные широкогрудые. Они очень теплолюбивые, поэтому разводить их можно только при соблюдении теплового режима.

По словам директора крестьянского хозяйства «Доценко» Анатолия ДОЦЕНКО, идея заняться бизнесом пришла ему в голову еще в 2003 году. - Вообще я по призванию водитель и полжизни провел за рулем большегруза. Водил «КамАЗ» с двумя прицепами. Потом решил заняться разведением сельского хозяйства. И понял, что вся моя жизнь в этом и заключается, этим я и живу, - рассказал Анатолий ДОЦЕНКО. Бизнесмен отметил, что сам он родом из Уральска и всю жизнь прожил в городской суете. -У меня очень разнообразный бизнес. Уже есть своя птицеферма, где я развожу птицу: муларды, цесарки, индюки, брамы. Что касается разведения индюков, то сейчас в хозяйстве насчитывается более семи сотен птиц, - пояснил Анатолий. – Кормим абсолютно всю птицу исключительно натуральными кормами, которые сами и выращиваем. Держать их тяжело, потому что каждый вид по-своему очень прихотлив. Индюков разводим породы Канадской широкогрудой, больших средних и малых размеров. В основном он достигает примерно 30 килограммов. А с мая по декабрь он набирает средний товарный вес - примерно 17 киллограммов. В основном реализуем продукцию землякам. Нам не приходится выходить на другие области, потому что все раскупают прямо с фермы.