По словам дочери Надежды ЖАКСАЛИКОВОЙ Оксаны, каждые три месяца она со своей матерью проходит регистрацию в миграционной службе ЗКО. - Моя мама всю жизнь проработала бухгалтером. Раньше мы жили в России, потом решили переехать в Казахстан, но гражданство не меняли. У нас тут есть своя квартира. В 2008 году из-за перенесенного стресса у мамы началась частичная потери памяти. Тогда мы ее положили в психиатрическую больницу города Уральска в нейрохирургическое отделение. Но после лечения инвалидность ей не дали. Маме становилось все хуже, мы отправились в Саратов. Там она полгода пролежала в больнице, получила пожизненную инвалидность первой группы с диагнозом деменция мозга, - рассказала Оксана. Надежда ЖАКСАЛИКОВА еще в 2008 году оформила доверенность на получение пособия по инвалидности на своего брата в Энгельсе. А он эти деньги перечислял ей. - Ежемесячно моей матери перечисляли около 80 тысяч тенге. На эти деньги мы жили, я перестала работать, так как за мамой необходим постоянный уход. Сейчас выхожу из дома только в ближайший магазин за продуктами. Все время нахожусь в страхе, вдруг с моей матерью что-то случится. Она в любой момент может захлебнуться рвотной массой, - говорит дочь Надежды. Мама Оксаны находится в критическом тяжелом состоянии и с сентября этого года не получает пенсии. - Болезнь моей матери не лечится. Ей только нужен реабилитационный уход. Сейчас у нее появились пролежни. Кормлю ее только из шприца, у нее постепенно пропадает глотательный рефлекс, она ничего не видит, не разговаривает, реагирует только на звуки. Повышенная температура может держаться более двух недель, - пояснила Оксана. Оксана ЖАКСАЛИКОВА просит помощи. Как выяснилось, срок действия доверенности на получение пособия, которая была оформлена на брата, закончился. Дочь не может везти маму в Россию, потому что женщина просто не выдержит, она может умереть в дороге. - Я обращалась в посольство России, но это все безрезультатно. Думала, пройти комиссию ВТЭК в Уральске, потом предоставить данные на родине. Но там они не действительны. Довезти свою мать я не смогу, она может умереть в дороге. Теперь я осталась без средств существования с парализованной матерью на руках, - поясняет Оксана. В департаменте комитета труда, социальной защиты и миграции сообщили, что для того чтобы пройти переосвидетельствование по инвалидности, гражданке России Надежде ЖАКСАЛИКОВОЙ необходимо получить вид на жительство в РК.