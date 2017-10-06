Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела ЖКХ г. Уральск Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, реконструкцию этого участка дороги делают за счет средств КПО б. в. - Дорогу по улице Гагарина мы планируем закончить в конце октября, если погодные условия позволят работать. Подрядной организацией на этом объекте выступает ТОО "Нурсат". Стоимость проекта - 386 миллионов тенге, - пояснил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. - На сегодняшний день нижний слой асфальта положен на участке от улицы Сырыма Датова до Айталиева и на одной полосе от улицы Айталиева до путепровода в районе остановки вторая база. Поздний ремонт дороги руководитель ЖКХ объясняет тем, что тендерные процедуры у компании КПО б. в. длятся намного дольше, чем у них. - Закрыв улицу Гагарина, мы доставили много неудобств жителям, но это временно. В конце октября мы закончим ремонт и возобновим движение. Сейчас просим горожан заранее корректировать свой маршрут и из-за загруженности улицы Алматинская стараться искать другие объездные пути, - заключил МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Стоит отметить, что в этом году всего планировалось отремонтировать 67 улиц, ремонт 44 улиц уже завершен, четыре дороги на стадии завершения и на дорогах 13 улиц еще идет ремонт.