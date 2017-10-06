Сегодня, 6 октября, состоялось открытие кабинета психолого-педагогической коррекции, который был организован при поддержке фонда развития социальных проектов "Самрук Казына Траст". По словам депутата сената парламента РК Дархана КАЛЕТАЕВА, в Уральске это первый кабинет, всего в Казахстане открыто 8 подобных центров. - По республике на сегодняшний день существует потребность в подобных коррекционных кабинетах. В ЗКО в этом году фонд "Самрук Казына Траст" осуществил всевозможные социальные благотворительные программы на сумму 500 миллионов тенге, - пояснил депутат. В коррекционном кабинете родители смогут получить необходимую консультацию по занятиям с детьми. Как рассказала заведующая кабинетом коррекции Гульсум ГАЛИЕВА, в Уральске 2043 ребенка, которые нуждаются в особенных образовательных потребностях, 847 из которых - инвалиды. - Количество детей свидетельствует о высокой потребности коррекционных кабинетов в регионе. Здесь мы работаем с детьми с нарушениями слуха, зрения, речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата и задержка психического развития, - сообщила Гульсум ГАЛИЕВА. - В кабинете мы оказываем две госуслуги - реабилитация, социальная адаптация и консультирование детей. Со слов мамы Нины СУДАРУШКИНОЙ, открытие центра коррекции даст "особенным" детям возможность посещать общеобразовательные школы. - Мы, родители детей с особенными потребностями, очень рады, что в Уральске открылся коррекционный кабинет. Здесь наши детки смогут получить квалифицированную помощь педагогов с индивидуальным подходом, - отметила родительница. - Для нас - родителей особых детей очень важно наличие таких кабинетов. Мы очень рады открытие такого кабинета. Теперь хочется, чтобы таких кабинетов было больше, желательно в каждом районе города, чтобы не таскать ребенка с одного конца города в другой. Хотя сейчас мы очень рады и то, что имеем, - говорит родительница по имени Ирина. Стоит отметить, что в Уральске первый кабинет психолого-педагогической коррекции открылся в здании бывшего центра адаптации несовершеннолетних по улице Х. Чурина.