За последние пару недель в Казахстане подорожали бензин марки АИ-92/93 и дизтопливо. Повышение было ощутимым. Так, если 25 сентября средняя цена на летнее дизельное топливо составляла 150 тенге, то сейчас - 175 тенге за литр. Самый ходовой бензин марки АИ-92/93 со 143-145 тенге за литр повысился до 157-159 тенге. Пока в антимонопольной инспекции анализируют, с чем связано повышение горючего, в управлении энергетики говорят, что повысилась закупочная цена на топливо, которая и повлекла за собой подорожание бензина.