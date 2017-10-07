Фото из соцсетей 36 новых маршрутов были разработаны с участием профессора Казахской академии транспорта имени Л.Б. Гончарова Жумажана ЖАНБИРОВА. Так, согласно «Концепции развития общественного транспорта города Атырау с 2017 по 2022 года» прошли общественные слушания с участием горожан, в ходе которых была представлена карта новых маршрутов. Согласно вновь разработанной концепции в Атырау запустят 19 городских маршрутов, 5 экспресс-маршрутов и 12 маршрутов по пригородам Атырау. - Кроме того, свои предложения Вы можете направить на наши аккаунты в фейсбук и инстаграм. Каждое предложение будет учтено при разработке вышеуказанной концепции, - говорится в сообщении на официальной странице Facebook акимата г.Атырау. Отметим, что в настоящее время в Атырау не хватает порядка 170 автобусов, а имеющиеся маршруты доказали свою непрактичность и нерентабельность. Ерлан ОМАРОВ