Стороны обсудили вопросы межрегиональной кооперации в сфере импортозамещения товаров и услуг. Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, в рамках встречи были достигнуты соглашения о сотрудничестве по ряду направлений. На площадке форума, собравшего более 500 участников из 28 стран, состоялось подписание контрактов между нефтяным консорциумом «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО) и компаниями «Schneider Electric», «KazSpo-N» и «Bureau Veritas». Соглашения предполагают производство в Казахстане модульной электрической подстанции, огнеупорной промышленной спецодежды, ранее изготовлявшихся только за рубежом и сертификацию по международным стандартам ASME и API машиностроительных заводов Западно-Казахстанской области. Всего сумма договоров достигает порядка 5 млрд тенге. Аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что продукция предприятий мегаполиса всегда ассоциируется с высоким качеством, играя важную роль в увеличении местного содержания в закупках крупных компаний с иностранным участием. По словам Алтая Кульгинова, помимо торгово-экономического сотрудничества, участникам делегации интересен опыт Алматы в области повышения качества оказания услуг населению, на примере «Open Almaty», а также концепция проекта «Smart City». -В прошлом году КПО приобрел товары и услуги у поставщиков Алматы на 107 млрд. тенге. Подписанные сегодня контракты являются долгосрочными и внесут свою лепту в развитие регионов, - добавил генеральный директор «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» Ренато Мароли. В целом, по итогам восьми месяцев текущего года объем производства промышленной продукции в Алматы составил 520,7 млрд тенге. Индекс физического объема –104,1% к соответствующему периоду 2016 года. Удельный вес производства обрабатывающей промышленности составил 75,7%, произведено продукции на 394,2 млрд. тенге, индекс физического объема –104,4%. Инвестиции в основной капитал составили 343,4 млрд. тенге или 113,4% к аналогичному периоду прошлого года. Рост промышленного производства в ЗКО за восемь месяцев 2017 года составил 11,5%, в том числе в горно-добывающей промышленности – 12,4% и обрабатывающей – 3,1%. Добыча нефти в регионе повысилась на 12,6%, газового конденсата – на 12,7%. Инвестиции в несырьевой сектор выросли на 22,4%. В целом объем привлеченных инвестиций в регион за этот период составил 202 млрд. тенге, из них 65% внешние инвестиции.