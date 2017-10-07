Возгорание произошло сегодня, 7 октября, примерно в 12 часов дня на третьем этаже пятиэтажного дома по адресу Нурсая, 25. На место происшествия выехали пожарные расчеты, которых во время вызвали соседи.

Как рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД" хозяйка трехкомнатной квартиры, выехавшая на момент трагедии в город по делам, дома оставались трое детей 16-ти и 5 и 7 лет. Со слов мальчиков, пожар произошел из-за зарядного устройства, которое было воткнуто в розетку в спальной комнате. -Когда я подьехала к дому ужаснулась от увиденного: из нашего окна дым шел столбом, на месте уже работали пожарные, дети во время успели выбежать из квартиры в чем были. Я даже не представляю, что могло случиться, - рассказала перепуганная женщина. В настоящее время пожарные занимаются ликвидацией возгорания. На месте работают две единицы спецтехники и порядка десяти огнеборцев. Жильцы из соседних квартир эвакуированы. Как сообщили в ДЧС, сообщение о пожаре поступило к дежурному в 12.09. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. -Пожар локализован в 12.49 часов, ликвидирован в 12.57 часов. В ликвидации пожара участвовали 7 человек личного состава и 2 единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, - сообщили в пресс-службе ДЧС.KPB9WaJQfJo Ерлан ОМАРОВ