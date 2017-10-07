Сегодня, 7 октября, в Уральске похоронили Евгения Кутафина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  - Женя был нашим лучшим другом. До сих пор не можем поверить, что его больше нет. Я знаю его очень давно и только с лучшей стороны.  Он был самый лучший человек в мире. Это  большая потеря для нас всех, особенно для родителей и жены. Мы знакомы с детства дружили. Он занимался парашютным спортом, учился в летном училище, потом летал на АН-2, АН-28, - рассказал друг погибшего Евгений Караваев. Похоронили Евгения Кутафина на новом кладбище на Свистун-горе в Уральске. Напомним, 3 октября в Алматинской области разбился самолетсанавиации АН-28, который вылетел для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии в Шымкент. Погибли пять человек: два пилота, авиатехник и два врача. Как стало известно, вторым пилотом в самолете АН-28 был Евгений Кутафин из Уральска. В управлении здравоохранения ЗКО также сообщили, что работники поликлиники №3, сотрудницей которой является жена погибшего пилота, перечислят свой однодневный заработокв помощь семье, а сотрудники облздрава направят свой однодневный заработок в помощь семьям погибших в катастврофе под Алматы. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ также распорядился, чтобы семье погибшего была оказана необходимая помощь.   У Евгения Кутафина остались жена и 2-летний сын.   Фото Медета МЕДРЕСОВА