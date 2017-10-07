Люцерна является ценнейшим источником восполнения недостатка растительного белка в животноводстве и в других отраслях народного хозяйства. Из большого видового разнообразия люцерны основное производственное значение имеют три вида: люцерна синяя, или посевная, люцерна желтая, или серповидная и их межвидовые гибриды (люцерна изменчивая). Достоинства культуры это высокая продуктивность и питательность, долголетие, многоукосность и способность быстро отрастать после скашивания, засухоустойчивость, повышает плодородие почвы. Кроме белка, люцерна содержит много других полезных для животного организма питательных веществ, минеральных солей, аминокислот и витаминов. В люцерне содержатся провитамин А, способствующий правильному обмену веществ в организме животного; витамин играющий большую роль в регулировании углеводного обмена у животных; витамин В2, способствующий хорошему росту животных, особенно свиней и птиц; витамин D, необходимый для правильного костеобразования, витамин С-антицинготный, витамин РР, предупреждающий заболевание животных пеллагрой, витамин К, влияющий на свёртываемость крови, и витамин Е, влияющий на воспроизводительную способность животных.

Как рассказал директор КХ «Доценко» Анатолий ДОЦЕНКО, из кормовой базы они сеют люцерну и суданку. - Посев люцерны для нашего хозяйства - это основная кормовая база животноводства. Общая площадь составляет 105 гектаров. Люцерну на орошаемых и богарных землях с успехом можно возделывать как в полевых, так и в кормовых севооборотах. В нашем случае возделывание идет на богаре, то есть неполивная. В этом году мы получили отличный результат по люцерне. 2,5 тысячи рулонов, каждый из них весом по 300 килограммов. Посев кормовых видов культур было принято начать с разведением крупно-рогатого скота молочного направления. Для нас одна из главных целей - улучшить качество молока. Семена для посева приобретал в России, - пояснил Анатолий ДОЦЕНКО. Кроме того, в хозяйстве идет и посев суданки площадью более 450 гектаров из семян собственного производства.