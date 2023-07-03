По сообщению АО «Атырау Жарык», сегодня в 21:30 освещение было полностью восстановлено в микрорайонах Кокарна, Алгабас, Элеваторная, Курилкино, Первый участок, Водников, СМП-136, Еркинкала, микрорайон Береке, Аксай, Бесикти, Томарлы и Вокзал. Подача электроэнергии потребителям полностью восстановлена по городу Атырау и сельским округам.

В минэнерго сообщили, что к данному моменту также восстановлена подача электроэнергии на Атырауский НПЗ.

– В соответствии с технологическими регламентами и специальными инструкциями эксплуатационный персонал начал поэтапный пуск объектов общезаводского хозяйства и подачи энергоресурсов, в т.ч. запуск насосов подачи охлаждающей воды градирен, компрессоров азота для продувки систем оборудования и трубопроводов и воздуха для приборов КИПиА. Продолжается проверка и настройка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) основных и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ, - пояснили в ведомстве.

Кроме этого в министерстве подчеркнули, что пуск и вывод на режим основных объектов комплекса глубокой переработки нефти и производства ароматики возможен только после тщательной проверки и готовности основных и вспомогательного оборудования и трубопроводов, катализаторов, АСУТП и КИПиА.

​ ​Ситуация находится на постоянном контроле руководства Министерства энергетики и АО НК «КазМунайГаз».

Напомним, в 17:40 половина Атырау осталась без электричества. В Министерстве энергетики РК сообщили, что в связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.