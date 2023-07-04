Акорда сообщила, что президент поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.
— Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону. Правительству поручено в кратчайшие сроки привести указанные предприятия в рабочее состояние, — говорится в сообщении.
Напомним, вечером третьего июля на тепловой электростанции ТОО «МАЭК» в Актау аварийно отключился энергоблок. Это повлияло на соседний Атырау, в котором половина города осталась без электричества. Также произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.