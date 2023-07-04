В пресс-службе министерства обороны сообщили, что третьего июля в воинскую часть вернули сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова. Накануне солдат совершил побег.

— Установлено местонахождение ранее самовольно оставившего воинскую часть рядового срочной службы. Военнослужащий доставлен к месту прохождения службы. По данному факту проводится служебное расследование, — говорится в сообщении.

В ночь на 11 февраля в Алматы избили адвоката Олега Чернова. Пострадала и его супруга Анна. Они вступились за девушку, которую избивал молодой человек. Позже выяснилось, что агрессором является военнослужащим, дело передали в прокуратуру. По словам Анны, её супруга избил сын Даулета Турлыханова. Народный избранник подтвердил это.

Даулет Турлыханов стал депутатом в марте 2023 года после выборов в мажилис.