В сети распространилась информация об утечке персональных данных казахстанцев из базы ЕНПФ. Их якобы разместили неизвестные в документах на сайте GitHub. В едином накопительном пенсионном фонде официально сообщили: это не соответствует действительности.

Службы безопасности ЕНПФ провели детальный анализ данных, размещенных на сайте GitHub. Оказалось, что в опубликованном каталоге приведено лишь описание сайта enpf.kz. При этом сайт является открытым источником информации и не содержит персональных данных вкладчиков и получателей.

– В целях обеспечения информационной безопасности ЕНПФ активно применяет эшелонированную систему для противостояния киберугрозам. Эта система включает в себя методы как активной, так и проактивной защиты внешнего и внутреннего периметра ИТ-инфраструктуры Фонда. ЕНПФ своевременно реагирует на инциденты, угрозы и риски информационной безопасности, применяя лучшие мировые практики в этой области, - сообщили в фонде.

ЕНПФ уверяет, что фонд регулярно проходит международный аудит систем управления информационной безопасностью в соответствии с международными стандартами и требованиями. Это обеспечивает объективность и надежность результатов, гарантирует вкладчикам полную защиту их конфиденциальных данных и строго соблюдает нормативные требования в области информационной безопасности.