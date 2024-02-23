В мессенджерах и социальных сетях распространяется видео, на котором вода (предположительно нечистоты) вытекают из трубы прямо в небольшой водоем. Автор видео говорит, что в районе завода Омега произошел порыв на канализационном коллекторе и теперь нечистоты выливаются в небольшое озеро после чего воды уходят в реку Чаган.

Тут прям можно принимать целебные ванны, если уж на то пошло! Мороз стоит около 20 градусов. Экологическое загрязнение тут очевидно, - говорит мужчина на видеозаписи.

Между тем, акимат Уральска прояснил ситуацию и поспешил успокоить горожан - аварийная ситуация устранена.