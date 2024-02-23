В мессенджерах и социальных сетях распространяется видео, на котором вода (предположительно нечистоты) вытекают из трубы прямо в небольшой водоем. Автор видео говорит, что в районе завода Омега произошел порыв на канализационном коллекторе и теперь нечистоты выливаются в небольшое озеро после чего воды уходят в реку Чаган.
Тут прям можно принимать целебные ванны, если уж на то пошло! Мороз стоит около 20 градусов. Экологическое загрязнение тут очевидно, - говорит мужчина на видеозаписи.
Между тем, акимат Уральска прояснил ситуацию и поспешил успокоить горожан - аварийная ситуация устранена.
ТОО "Батыс су арнасы" сообщило, что данная ситуация возникла в связи с аварийной остановкой КНС-18 А, которая находится в аварийном состоянии. Кроме того, в результате безответственности самих горожан, которые регулярно выбрасывают мусор в систему водоотведения, выходят из строя насосные установки. В связи с аварийной остановкой КНС-18 А заполняется канализационный коллектор, расположенный на улице Шолохова. Поскольку самая низкая отметка коллектора находится в области кольца Омега, именно здесь происходит затопление прилегающей территории, что приводит к неприятному запаху. В настоящее время заменена вышедшая из строя насосная установка, ликвидирована аварийная ситуация, - говорится в сообщении акимата города.