Глава правительства Олжас Бектенов во время рабочего визита в Уральск посетил ТОО «Батыс Су Арнасы». Предприятие функционирует с 1961 года. Основным источником питьевого водоснабжения города является река Урал и подземные источники. Премьер-министру доложили, что в 2023 году завершено строительство шести водозаборных скважин. Однако существующее водоочистное сооружение имеет высокую изношенность.

Олжас Бектенов обратил внимание руководства региона на поступающие жалобы от жителей по причине дефицита питьевой воды, особенно в летнее время, и поручил до конца года завершить разработку ПСД по реконструкции водоочистного сооружения с увеличением его производительности до 50 тысяч кубометров в сутки.

– Правительством будет обеспечено необходимое содействие, - отметил глава правительства.

Отдельно ряд поручений дали по ускорению модернизации сетей водоснабжения (износ – 60,5%), водоотведения (износ – 61,3%), а также реконструкции канализационно-насосных станций.

Ранее премьер-министр посетил уральскую ТЭЦ.