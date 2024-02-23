Сегодня на брифинге в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов выразил мнение, что пенсионная система в Казахстане нуждается в реформировании, передает NUR.KZ.

Главу НБ попросили прокомментировать недавно высказанное предложение бывшего главы Нацбанка Анвара Сайденова о назначении выплат из Нацфонда не только детям, но и пенсионерам.

"Я считаю, что наша пенсионная система нуждается в реформировании. Пока она отвечает реалиям текущего дня, но в будущем расчеты и Минтруда, и Нацбанка показывают, что она будет нуждаться в реформировании, потому что просто текущий ее дизайн, текущая ее структура – она не позволит получать большие пенсионные выплаты будущим пенсионерам. Пенсионная система нуждается не в немедленных реформах здесь и сейчас, но в дальнейших – наши долгосрочные модели показывают, что понадобится некоторые изменения сделать", – заявил Тимур Сулейменов.

Касательно предложения о выплатах из Нацфонда, глава Нацбанка предложил быть острожными.

"Мне кажется Национальный фонд – это фонд благосостояния, он рассчитан в первую очередь на создание подушки, демпфера для шоков, а этих шоков становится все больше и больше. И нам нужно четко понимать, что его основное предназначение – сберегательное и стабилизационное. Второе его назначение – это стерилизация нефтяных денег, чтобы наша экономика, наша платежная система, валютная система не страдала от этого неконтролируемого потока нефтедолларов в нашу систему. От этого будут страдать все остальные сектора. Так называемое ресурсное проклятье или голландская болезнь. Поэтому чем меньше денег мы запускаем из этой кубышки обратно в систему, тем лучше она справляется с вот этой своей второй функцией", – добавил Сулейменов.

В первую очередь он предложил разобраться с выплатами из Нацфонда детям, касательно пенсионеров – рассмотреть изменения в пенсионную систему, чтобы она эффективно работала.