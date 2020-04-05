Общее количество заболевших составляет 551 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Иллюстративное фото из архива "МГ"
На утро 5 апреля в стране зарегистрировано еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Жамбылской области - 17, в Восточно - Казахстанской области - 1, в Туркестанской области - 2.Всего в стране подтверждено 551 случай регистрации коронавируса, из них: Нур-Султан – 219, Алматы – 110, Кызылординской области - 30, Жамбылской области - 28, Карагандинской области - 27, СКО - 25, Туркестанская область - 25, Атырауской области - 22, Акмолинской области - 20, Шымкент - 13, Алматинской области - 10, Актюбинской области - 10, ВКО - 5, ЗКО - 2, Мангистауской области - 3, Павлодарской области - 1, Костанайской области - 1. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.