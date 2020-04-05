Строительство путепровода идет согласно графику, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На 85% завершены работы омеговского моста в Уральске (фото, видео) Протяженность строящегося моста составляет порядка одного километра. Мост рассчитан на четыре полосы движения и тротуар для пешеходов шириной 1,5 метра. Как рассказал руководитель сектора автомобильных дорог отдела ЖКХ и ПТ и АД города Уральск Ербол Арыстангалиев, на сегодняшний день капитальный ремонт путепровода в районе Нефтебазы завершен на 85%. – Все работы ведутся согласно утвержденному графику, никаких задержек нет. В данный момент ведутся работы по укладке бордюра на подходах, монтажу перильных ограждений, по шлифовке железобетонных  конструкций. Все строительные материалы были привезены заранее, поэтому с поставкой материалов проблем нет. На месте работают 40 строителей. Предварительный срок сдачи - июль 2020 года, - сообщил Ербол Арыстангалиев. Напомним, путепровод в районе Нефтебазы был закрыт на реконструкцию с 1 ноября 2018 года. Строительство путепровода выполняет ТОО "КазСтрой ЛТД", которое занималось строительством путепровода в районе Депо. На реконструкцию моста выделено около 5 миллиардов тенге. Путепровод строится за счет КПО б.в. Еще в августе этого года строительство путепровода было завершено на 50%. 4 марта, аким области Гали Искалиев проинспектировал ход строительства путепровода в районе Нефтебазы. Тогда глава региона поручил уделить особое внимание качеству проделанной работы. j-Y9XZsxx5U На 85% завершены работы омеговского моста в Уральске (фото, видео) На 85% завершены работы омеговского моста в Уральске (фото, видео) На 85% завершены работы омеговского моста в Уральске (фото, видео) На 85% завершены работы омеговского моста в Уральске (фото, видео) На 85% завершены работы омеговского моста в Уральске (фото, видео) На 85% завершены работы омеговского моста в Уральске (фото, видео) На 85% завершены работы омеговского моста в Уральске (фото, видео) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Николая МАСЕЕВА