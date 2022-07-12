Это уже второй случай за последние два дня, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Инцидент произошёл сегодня, 12 июля, около 10:00 в пятом микрорайоне. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, из окна второго этажа выпал четырёхлетний малыш. Ребёнок остался без присмотра взрослых. Прибывшие на место медики скорой помощи госпитализировали ребёнка. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лобной области справа, закрытый перелом бедра и закрытая травма живота. Состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести. Накануне из окна третьего этажа выпал пятилетний ребёнок. Мальчик также остался без присмотра взрослых.