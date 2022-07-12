- Если в 2019 году была выделена квота в размере 3 361, фактически было использовано всего 1 380 единиц, или 41%. В 2020 году из выделенной квоты использовано всего 47% или выдано 1 108 разрешений, а в 2021 году выдано всего 949 разрешений. Квоту уменьшили на привлечение иностранной рабочей силы по третьей и четвёртой категориям, - пояснила Салтанат Тугузбаева.

Как сообщила исполняющая обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ ЗКО Салтанат Тугузбаева, в области снизили количество квот для привлечения иностранной рабочей силы, и количество разрешений, выдаваемых предприятиям.В основном предприятия по третьей категории привлекают инженерно-технических работников: инженеры, техники, механики. По четвёртой категории разрешения выдаются на привлечение узкопрофильных электрогазосварщиков 6 и 7 разрядов.