С восьмого июля вакцинация вторым компонентом Pfizer проводится только в восьми пунктах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент санэпидконтроля по Алматы опубликовал их список:
  • Алатауский район, поликлиника №25 (Алтая, 24/1);
  • Алмалинский район, поликлиника №8 (Туркебаева, 40);
  • Ауэзовский район, поликлиника №10 (Аксай-4,17);
  • Бостандыкский район, поликлиника №7 (Бухар жырау, 14);
  • Медеуский район, больница №5 (Достык, 220);
  • Жетысуский район, поликлиника №11 (Жумабаева, 87);
  • Наурызбайский район, поликлиника №36 (Шугыла, 340А);
  • Турксибский район, поликлиника №9 (Шолохова, 17).
Пункты вакцинации работают в будние дни с 8 до 17 часов, в субботу - с 9 до 15 часов. Стоит отметить, что оба компонента Pfizer идентичны. Седьмого июля Алматы получил 10 000 доз. Почему их поделили и прививают только вторым компонентом, пока неясно, мы запросили информацию в управление здравоохранения. Число инфицированных коронавирусом растёт в Казахстане. В начале июня сообщалось, что вариант коронавируса «Стелс-Омикрон» выявили в 93,8% проб и это может влиять на скорость распространения вируса.  С четвёртого июля Алматы перешёл в «жёлтую» зону по темпам распространения коронавируса. Главный санитарный врач Алматы опубликовал постановление об усилении санитарных мер. Согласно документу, в закрытых помещениях рекомендовано ввести масочный режим. Также рекомендовано контактных лиц, беременных и тех, кому нельзя прививаться, перевести на удалённый режим работы.