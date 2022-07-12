- Заболевший изолирован и находится в медицинской организации. Болезнь протекает в лёгкой форме. Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один, - информировали в ведомстве.

Мужчина обратился в клинику с характерной сыпью. Исследование подтвердило заражение оспой обезьян, сообщили в Роспотребнадзоре Все контактны находятся под медицинским наблюдением.

Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболевание. Инкубационный период - от пяти до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение. Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки). Инфицирование также может произойти при контакте с кровью заражённого или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.