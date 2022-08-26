– Мы всю жизнь отдали спорту, люди работали здесь по 30 лет, и теперь пойдём на улицу. Всю жизнь отдали детскому хоккею с мячом, потом взрослому. Непонятно, почему решили начать именно с нас, аргументов мы не услышали. Команда у нас с большей историей, мы выпустили много воспитанников, тренеров. Неприятно всё это, не согласны с этим, пытаемся достучаться до местных властей. Костяк сборной Казахстана состоит именно из наших игроков, и если профессионального спортклуба «Акжайык» не будет, то и сборной не будет. Ведь в других областях даже нет хоккейной команды, наша - единственная в стране, - рассказал главный тренер клуба по хоккею с мячом «Акжайык» Николай Шабалдин.

– Мы каждый год привлекаем одних и тех же людей, ребята проверенные, надёжные. Заключаем с ними контракт, они участвуют в чемпионатах, а это всего 5-6 месяцев. Нет такого, чтобы они уезжали, а мы им просто так платили зарплату. Мы постоянно стараемся делать акцент на местных воспитанниках. Ежегодно на клуб выделялось всего 109 миллионов тенге. Это немного, но в нынешней ситуации нам и этого достаточно. Наши ребята никогда нас не подведут, они держатся на любви к хоккею. Но после такой новости все спортсмены расстроились, ведь наша профессия самая незащищённая и любая травма может поставить крест на карьере, - говорит Николай Шабалдин.

– Где-то пишут, что наши игроки получают по 600-700 тысяч тенге, а тренеры - по миллиону. Это неправда. Как главный тренер я получаю 200 тысяч, и мы не просим больше. Пусть оставят всё как есть. Нам тыкают, что мы играем всего 5-6 месяцев в год, но профессиональный спортсмен не может круглый год играть. Сезон у нас длится пять месяцев, а всё остальное время мы готовимся к этому сезону, занимаемся, ребята часами работают, - заключил Николай Шабалдин.

– Мы провели всесторонний анализ развития профессионального спорта в целом. Начнём с того, что на сегодня в Казахстане нет профессиональной лиги по хоккею с мячом. Команда по хоккею с мячом «Акжайык» вынуждена принимать участие во Всероссийских соревнованиях Высшей лиги. Республиканской федерацией хоккея с мячом так и не была создана профессиональная лига. Логично возникает вопрос, по какой причине эта работа не проводилась. Возможно, в других регионах создавать профессиональный клуб по хоккею с мячом не видят эффективным. Клуб по хоккею с мячом «Акжайык» единственная команда в Казахстане, принимающая участие во Всероссийских соревнованиях Высшей лиги. Не имеется командных международных соревнований по хоккею с мячом, куда команда могла бы отобраться и за которые полагались бы какие-то выплаты. К примеру, в футболе только за выход на международные соревнования (Лига чемпионов, Лига Европы) команде полагаются довольно хорошие выплаты от международной федерации. Результаты выступлений команды за последние годы особо не впечатляют, - подчеркнули в управлении спорта.

– Конечно, когда клуб по хоккею с мячом «Акжайык» в республике единственная профессиональная команда, то и формироваться национальной сборной по хоккею с мячом логично будет на базе этой команды. Республиканской федерации легче возложить эту функцию на единственный профессиональный клуб по хоккею с мячом «Акжайык», вынуждая к выделению средств с местного бюджета. Имея такую картину, уместно ли говорить о развитии хоккея с мячом в целом по стране? Не стал хоккей с мячом популярен и в массовом плане. На сегодня по области имеется восемь секций по хоккею с мячом, в которых занимаются 765 человек. Тогда как в футболе в 662 секциях занимаются более 32 тысяч человек, - говорят чиновники от спорта.

– Команда во Всероссийской лиге чаще всего принимает участие с декабря по март. В остальное время команда ни в каких соревнованиях не принимает участия. После окончания соревнований команда отправляется в отпуск до начала нового сезона. В клубе всего 38 человек. Из них 17 человек административно-управленческого персонала, четыре тренера, 17 спортсменов, трое из которых легионера. В ДЮСШ по национальным видам спорта, например, годовой бюджет всего 77,8 миллионов тенге. Количество сотрудников составляет 30 человек, из них 11 тренеров по шести видам спорта (кокпар, тенге ілу, аударыспақ, асық ату, жамбы ату, тогызқумалақ). Годовой командировочный бюджет составляет всего пять миллионов тенге при количестве занимающихся 201 юноши. Имеется острая необходимость в средствах для командирований спортсменов, приобретений спортивного инвентаря. Поэтому мы планируем перенаправить средства на развитие детско-юношеского спорта. На сегодня клуб является частным и ничего не мешает им вкладывать самостоятельно свои средства, - отметили в управлении спорта.

Фото из архива "МГ" В нашей области действуют пять профессиональных спортивных клубов - это футбольная команда «Акжайык», футзальная команда «Байтерек», молодёжная команда по хоккею с шайбой «Ястребы», волейбольная команда «Жайык» и команда по хоккею с мячом «Акжайык».За это время они неоднократно становились чемпионами Казахстана, спартакиад по зимним видам спорта, участниками финалов всероссийских соревнований среди команд высшей лиги, неоднократные бронзовые призёры этих соревнований, Азиады и так далее. По словам Николая Шабалдина, со следующего года, трое из которых - легионеры из России и тренеры.Спортсмены искренне не понимают, почему спортивные чиновники области решили начать именно с хоккейного клуба. Ведь другим клубам выделяются средства в разы больше, при этом они не показывают соответствующих результатов. Между темНачальник команды Еламан Алипкалиев также отметил, что у команды есть потенциал. Редакция «МГ» направила официальный запрос на имя руководителя облспорта с просьбой разъяснить ситуацию. Из ответа ведомства следует,При этом в ведомстве отметили, что клуб по хоккею с мячом является частной организацией и финансировался согласно результатам государственного закупа услуг по формированию сборной области по хоккею с мячом. Данные функции выполняет ТОО Dat corporation.Всероссийские соревнования Высшей лиги являются второй по силе лигой в России. В сезоне 2021-2022 года в лиге приняло участие 23 команды, разделённые по территориальности на четыре группы. Команда «Акжайык» в своей группе, состоящей из семи команд, заняла третье место. Это позволило выйти в финальную часть соревнований. По результатам финальных стыковых матчей «Акжайык» занял седьмое место.Кроме этого, в управлении подчеркнули, что попытки развития хоккея с мячом принимались в 2018 году. В нескольких районах даже открыли отделения. Однако этот вид спорта среди местных жителей не стал популярен и не имел перспектив своего развития. Годовой бюджет клуба по хоккею с мячом составляет 109,2 миллионов тенге.Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что хоккей с мячом как вид спорта не закрывается, как некоторые предполагают. Развитие хоккея с мячом продолжится в детско-юношеских спортивных школах., а решение о закрытии клуба является окончательным. Спортсмены также могут по своему желанию устроиться в спортшколах. Что касается зарплаты легионеров, то наивысшей зарплатой легионера составляет 738 тысяч тенге, наименьшей - 528 тысяч тенге. Наивысшей зарплатой местного спортсмена составляет 437 тысяч тенге, наименьшей 60 тысяч тенге. Средняя зарплата трёх легионеров составляет 631 тысяча тенге, местных спортсменов 216 тысяч тенге. Редакция «МГ» также попросилаТак, бюджет ФК «Акжайык» в 2020 году составил 692 млн тенге, в 2021 году - 1 млрд тенге, в 2022 году - 1,1 млрд тенге. На сегодня клуб занимает 13 место в премьер-лиге из 14, впереди ещё 11 игр. На содержание волейбольного клуба «Жайык» в 2020 году выделили 70 млн тенге, в 2021 году - 84 млн тенге, в 2022 году - 115 млн тенге. На сегодня команда занимает седьмую строчку в Высшей лиге из восьми команд. Молодёжной команде по хоккею с шайбой в 2021 и 2022 годах выделили по 219 млн тенге. Клуб занимает второе место в молодежной лиге РК. Футзальной команде «Байтерек» в 2021 году выделено 225 млн тенге, в 2022 году - 307 млн тенге. В турнирной таблице команда занимает шестую строчку из девяти. Команде по хоккею с мячом «Акжайык» в 2020 году выделили 79 млн тенге и по 109 млн тенге в 2021 и 2022 годах. Клуб занимает седьмое место во Всероссийских соревнованиях Высшей лиги Вопрос сокращения финансирование профессионального ФК «Акжайык» пообещали рассмотреть по результатам сезона. В управлении также напомнили, что в клубе действует детско-юношеская академия футбола, где занимаются 500 детей по 12 возрастным категориям. Воспитанники каждой возрастной категорий ежегодно принимают участие в чемпионатах РК и средства, выделенные клубу, направлены не только на содержание основной команды. Из ответа управления спорта следует, что в клубе играют 26 спортсменов, 13 из которых - легионеры из таких стран как: Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Бразилия, Сербия и Грузия.мерческую тайну. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.