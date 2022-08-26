- Угонщик, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с проспектом Абая, допустил столкновение с Toyota Corolla и Kia Rio. От удара Kia по инерции совершила наезд на препятствие. За рулем этого авто находился 52-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия, – рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 22-летний подозреваемый в течение ночи украл аккумуляторы с трёх авто, а потом угнал с одного из дворов в микрорайоне Аксай Mazda.Молодого человека задержали, он ранее был неоднократно судим. Подозреваемого водворили в изолятор.