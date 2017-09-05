Сегодня в Казахстане цены на недвижимость смущают даже весьма состоятельных граждан, а молодых специалистов они просто пугают. Но вопрос приобретения собственного жилья рано или поздно встает почти перед каждой семьей и тогда первоочередной задачей становится поиск денег на такую крупную покупку. Конечно, можно попробовать скопить необходимую сумму, но как показывает практика, это удается далеко не многим и занимает уйму времени. А если жилье нужно уже сейчас? Тогда возникает мысль взять ипотеку, но многих клиентов этот банковский продукт отпугивает большими ставками вознаграждения. В помощь казахстанцам государство запустило программу жилищного строительства «Нурлы жер», с помощью которой граждане могут приобрести новые квартиры на более выгодных условиях: ежемесячный платеж для заемщика снижается на 30-40% по сравнению с рыночными предложениями по ипотеке. Заявку на участие в программе может подать любой гражданин Казахстана, при этом ему не придется стоять в очереди, как в ситуации с другими льготными предложениями. - В Банке ВТБ (Казахстан) конечная ставка вознаграждения для заемщика в рамках программы «Нурлы жер» составит 10%. Для жителей Алматы и Астаны максимальная сумма займа – 20 млн тенге, для жителей регионов Казахстана – 15 млн тенге, сроком до 15 лет, - рассказал заместитель директора филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев. Первоначальный взнос по ипотечному займу в рамках программы «Нұрлы жер» составит 30%, при этом кредит выдается в национальной валюте и только на приобретение первичного, то есть нового жилья. В отличие от других льготных жилищных программ, для получения кредита по «Нурлы жер» не нужно стоять в очереди. Кроме того, количество уже имеющегося в собственности у заемщика жилья не имеет значения. Астанчанин Темирлан Рахимжанов первым получил ипотечный кредит по программе «Нурлы жер» в Банке ВТБ (Казахстан). Недавно он начал присматривать варианты приобретения жилья в столице для своей младшей сестры. - Я уже три года являюсь клиентом Банка ВТБ (Казахстан), мне всегда нравилось здесь обслуживание, я доверяю этому банку и поэтому когда встал вопрос о получении ипотеки, обратился именно сюда, - говорит Темирлан Рахимжанов. – Весь процесс оформления и выдачи займа прошел в кратчайшие сроки, за что я благодарен менеджерам банка. И, конечно же, я очень рад, что смог оформить ипотеку по программе «Нурлы жер», теперь с уверенностью могу сказать, что эта программа действительно работает. Еще один приятный момент - в рамках этой программы банк не взимает комиссии, связанные с получением/обслуживанием займов/заключением договора. Узнать подробности о кредитовании в рамках программы «Нурлы жер», а также оставить заявку на получение займа можно по ссылке http://www.vtb-bank.kz/individuals/kreditovanie/mortgage-nurly-zher/.  