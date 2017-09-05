Как рассказал заведующий сектором автомобильных дорог ЖКХ, ПТ и АД Ержан АУБАКИРОВ, причиной для ремонта путепровода, расположенного через железную дорогу в районе нефтебазы, послужило разрушение и появление трещин на опорах. - Ремонт начался во второй половине августа, завершится в середине сентября. Мы планируем произвести работы по бетонному укреплению и обшивке металлическими уголками более 40 опор путепровода. Занимается текущим ремонтом подрядная организация ТОО «Айдана». Ориентировочная сумма, потраченная на работы, - около 5 миллионов тенге, - пояснил Ержан АУБАКИРОВ. Кроме того, в ЖКХ заявили, что готовится проект по реконструкции омеговского путепровода.