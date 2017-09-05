В сгоревшем доме в поселке Зачаганск по улице Южная было обнаружено три трупа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, сообщение о пожаре поступило в 6.45. - Когда пожарные прибыли на место, то было установлено, что по указанному адресу внутри времянки горит мебель и личные вещи. На месте пожара обнаружено трое погибших - гражданка 1994 года рождения, ребенок 2011 года рождения и у третьей погибшей личность устанавливаются, - рассказали в пресс-службе. Общая площадь пожара составила 10 кв.м. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. На месте пожара работает следственно-оперативная группа ДВД ЗКО. Напомним, 5 сентября во дворе частного дома было обнаружено три трупа. Фото Медета МЕДРЕСОВА