Просим население и всех предпринимателей вовремя производить оплату за услуги по вывозу ТБО, а также быть более внимательными при заключении договоров на вывоз мусора, чтобы не стать жертвами мошенников.

Жизнь города и близлежащих поселков очень насыщенна. Строительство новых зданий, интенсивная работа промышленных предприятий, жизнедеятельность населения приводит к накоплению разнообразных отходов в огромных количествах. В Уральске санитарной очисткой города, а именно вывозом твердо–бытовых отходов с территории города и поселков Зачаганск, Желаево, Круглоозерное, Серебряково и Мичурино занимается компания ТОО «Орал Таза Сервис». – Ежедневно нашей компанией в сутки на полигон вывозится от 1000 до 1500 кубических метров мусора. В работе задействовано 30 единиц спецавтотехники, которая совершает до 100 рейсов на полигон, ежедневно каждая площадка, где установлены мусорные баки, очищается спецмашинами, а некоторые точки по 2 –3 раза, – рассказал. – На сегодняшний день нашим предприятием ведется активная работа по сортировке твердо–бытовых отходов в нашем городе. Во многих районах города помимо общих мусорных баков установлены специальные контейнеры для жестяных банок, пластиковых бутылок и полиэтилена. Уже радует то, что многие горожане стали разделять мусор и выбрасывать его в соответствующие контейнеры. В будущем планируется установление контейнеров для других видов твердо–бытовых отходов.Сегодня твердые бытовые отходы состоят из использованной упаковки (главным образом полимерной и комбинированной, большинство видов которой не подвергается процессам биологического разрушения и гниения и может многие десятки лет находиться в почве). В основном люди закапывают их в землю или сжигают. А это чревато возникновением экологической проблемы. При горении такого мусора в воздух попадает огромное количество отравляющих и канцерогенных веществ, провоцирующих возникновение онкологических заболеваний у людей и животных. – Поэтому вывоз мусора с раздельной его сортировкой позволяет эффективным образом снять напряженную экологическую обстановку – продолжил Аполлон БЕКТАУБАЕВ. Частой проблемой является замусоривание площадок для контейнеров. Не все выбрасывают пакеты с отходами в баки, то есть оставляют их рядом, на земле, из–за этого мусор в ветреную погоду разлетается, а также распространяется неприятный запах гниения, что приносит вред здоровью, прежде всего, самих людей. Еще одна насущная проблема – складирование всякой рухляди на площадках: отходов строительных материалов, старой мебели, сучьев деревьев и так далее. Этот мусор не подлежит вывозу, к тому же создает свалку и затрудняет подъезд спецтехники для опорожнения контейнеров. Для вывоза такого мусора компания «Орал Таза Сервис» предлагает свои отдельные услуги, причем оплата за проделанную работу вполне приемлемая.– Люди, которые делают ремонт в доме или занимаются уборкой территории на своем подворье, могут обратиться к нам. В зависимости от объема мусора мы отправляем соответствующую малогабаритную спецтехнику, загружаем отходы и вывозим с территории, – пояснил специалист компании. Ошибочно бытует мнение среди некоторых жителей, которые в виду отсутствия контейнеров для отходов в районе проживания выбрасывают мусор в соседнем или другом районе в мусорный бак, но при этом отказываются оплачивать услуги за вывоз. С такой категорией граждан проводится информационно–разъяснительная работа, но если это не помогает, приходится обращаться в суд о взыскании задолженности за оказанные услуги. – Горожане не считают нужным заключать договор с предприятием по вывозу твердо–бытовых отходов и оплачивать данные услуги, хотя хотят жить в чистоте. А по законодательству жители обязаны выполнять данные требования, – объяснил Аполлон БЕКТАУБАЕВ. – Уклоняются также от заключения договоров и оплаты услуг по вывозу отходов и некоторые предприятия города, а кто–то из них заключает договор с псевдо–вывозящими мусор компаниями, зачастую попадая под влияние мошенников, которые собирают деньги, но услуг не оказывают.Компания «Орал Таза Сервис» совместно с активистами города часто проводят совместные акции по уборке мусора на территории города. Например, в июне участники акции очистили берега желаевского карьера и лесопосадочной зоны от мусора, который оставили после себя отдыхающие и нерадивые арендаторы пляжа: жестяные банки из–под пива, бутылки из–под спиртного, пластиковые бутылки, полиэтилен и так далее. – Необходимо уделять внимание экологическому воспитанию граждан. Взрослые должны приучать своих детей с малых лет бережно относиться к природе и самим быть для них примером: не выбрасывать из окон автомобилей пустые бутылки, не мусорить в лесу, парке, в общественных местах. Чтобы уменьшить объем производимого мусора и повысить его долю, идущую на вторичную переработку, нужны скоординированные усилия предприятий города и населения. Мы призываем всех, кому не безразлична экологическая обстановка нашего края, осознанно отнестись к вопросам обращения с отходами и на своем примере показывать подрастающему поколению, что чистота начинается с нас самих! Уважаемые горожане и руководители предприятий! Просим быть ответственными, заключать договоры с нашей компанией и соблюдать чистоту и порядок, – в заключении сказал Аполлон БЕКТАУБАЕВ.Новости Компаний.