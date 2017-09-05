По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, инцидент произошел 3 сентября в 22.50. В полицию обратился житель города Атырау, который сообщил о пропаже своего автомобиля Nissan X-trail. По словам потерпевшего, неизвестный угнал его машину с улицы А. Молдагуловой. - По факту заявления местного жителя было развернуто оперативное мероприятие «Тоскауыл». Ориентировка на авто была разослана всем патрульным машинам в городе. В результате угнанная машина была замечена на загородном мосту, началась преследование, к погоне подключились еще двое патрульных групп экипажа «Батыс». Общими усилиями подозреваемый был остановлен в районе населенного пункта Карабатан вдоль трассы Атырау-Доссор. Угонщик задержан, его личность установлена, - сообщили в пресс-службе в пресс-службе. Отметим, что 26-летний владелец автомашины оставил машину у дороги, не заблокировав двери и с включенным двигателем. В отношении 25-летнего подозреваемого ведется досудебное расследование по ст. 200 ч.1 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".