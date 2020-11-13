В исключительных случаях разрешение на выезд и въезд через санитарные посты районов и городов отдельным категориям лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города;

Разрешить беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности) для: - сотрудников организаций жизнеобеспечения населения; - лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям; - лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах; - транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов; - транспортных средств, перевозящих вахтовых работников; - транспорта и лиц, задействованных в проведении осенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области при предоставлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников - справка с места работы свободного образца, заверенная печатью); - лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов; - жителям в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, брат, сестра, дети); - передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.Всем остальным выезд и въезд на территорию населенного пункта в выходные дни запрещен.