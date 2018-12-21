Зажжение елки прошло сегодня, 21 декабря, в 18.00 на площади Первого Президента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Несмотря на морозную погоду, уральцы пришли на площадь с детьми. - Мы недалеко живем. Поэтому решили выйти вместе с детьми, чтобы посмотреть зажжение ёлки. Даже не жалеем об этом, детям очень весело, - рассказала жительница города Самал. Аким Уральска Мурат Мукаев поздравил собравшихся с наступающим Новым годом, пожелав всем мире и добра. Жителей и гостей города развлекали местные артисты, сказочные персонажи, а также главные персонажи Нового года Дед Мороз и Снегурочка. Напомним, в этом году на празднование Нового года было выделено 10,4 млн тенге, из них 4 млн на новогоднее оформление. Главная елка высотой 24 метра установлена на площади Первого Президента. Также новогодние елки будут установлены на площади Абая, в городском парке культуры и отдыха, на набережной реки Урал, в скверах "Лепесток", СОШ №20, п. Деркул. Будут оформлены площадь Первого Президента, аллея по ул. Д. Нурпеисовой, площади М. Маметовой и С. Датова, скверы города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА