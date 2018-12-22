Символ следующего года – жизнерадостная игривая Свинья, которая не потерпит консервативной елочки в углу гостиной. Ей по душе обилие яркой мишуры и необычных украшений.
А ведь на превращение своего дома в иллюстрацию к новогодней сказке не требуются огромные суммы денег – достаточно прочесть эту статью и взять на вооружение несложные идеи для украшения дома на Новый год.
Общее настроение
Свинья – это символ богатства и процветания. В отличие от своей предшественницы Собаки, она любит все роскошное и дорогое. При этом нуждается в комфорте и уюте. Украшая дом, ты должна создать в нем роскошную обстановку и принести умиротворение. Беспорядочное оформление дома гирляндами, серпантином и другой мишурой Свинье не понравится – это создает ощущение захламленности. Поэтому, наиболее благоприятным вариантом станет сочетание домашнего уюта и изысканного декора.
Ввиду того, что символ 2019 года домашнее животное, стоит придерживаться простых стилевых направлений вроде бохо-шика, эко-стиля или стилизации под кантри и рустик. Чем больше самодельного декора ты используешь, тем выше вероятность получить благосклонность Свиньи.
Постарайся минимизировать наличие в доме фабричного декора из пластмассы, металла и стекла. Эти «неживые» материалы противны Свинье. Зато она будет в восторге от необычных украшений ручной работы: ангелочков, зверюшек, бантов, текстильных гирлянд.Можно создать красивые композиции с глиняными кувшинами, деревянными поделками, еловыми ветками, гроздьями калины, с шишками и конечно же желудями – любимым лакомством Свиньи .
Используй трафареты и наклейки
Если приобрести на одной из предновогодних распродаж несколько трафаретов и искусственный снег, буквально за полчаса весь дом можно разрисовать причудливыми зимними узорами. А при желании трафарет вовсе можно изготовить самостоятельно с помощью канцелярского ножа и листа картона. Недешевый искусственный снег заменяется белой зубной пастой, которую, к тому же, намного проще смыть со стеклянных поверхностей.
Кафельную плитку, деревянную мебель и обои разрисовывать не стоит, иначе ты рискуешь оставить новогоднее настроение в квартире до ближайшего ремонта. Для таких поверхностей лучше подобрать наклейки, которые легко снимаются по окончанию праздников.
Не выбрасывай елочные ветви
Обрезая лишние ветви во время установки лесной красавицы ты, сама того не зная, запасаешься материалом для основы своего будущего рождественского веночка. Конечно, можно приобрести готовый или достать прошлогодний из разноцветного дождика, вот только густой запах настоящей хвои ничем не заменишь.
Укрась венок сушеными кольцами цитрусовых, бусами, орешками, красными бантиками, золотистыми колокольчиками и конечно же желудями – и Свинья не сможет устоять перед любимым лакомством. А если рядом с входной дверью, на которую обычно вешается венок, имеется розетка, дополни композицию светодиодными фонариками.
Создай уют в своей квартире
Чтобы добиться сходства интерьера со средой обитания Свиньи, астрологи советуют украсить квартиру на Новый год 2019 с помощью деревянных подделок, посуды из керамики, свечей, глиняных изделий, еловых веточек, шишек и желудей. Совсем не обязательно приобретать яркие ленточки и мишуру, вместо этого используй самую простую мешковину.
Символу 2019 года, будь то фарфоровая свинка, копилка или поделка в виде забавного поросенка, выдели почетное, самое видное место.
Больше света
Ожидание Нового года немыслимо без отблесков настоящего огня. Если у тебя дома есть камин, обязательно прочисть его перед праздниками, заготовь дрова и укрась по своему усмотрению.
Также можно воспользоваться свечами и фонариками. Расставь их по всей квартире, дополнив композициями из еловых веток, фруктов, яркой мишуры. Но соблюдай меры предосторожности и лучше отбрось эту идею, если в доме живут маленькие дети.
Не забывай про ванную, кухню и прихожую
Обычно новогодний декор «обитает» лишь в основных жилых комнатах, а вот про украшение кухни, прихожей, спальни многие забывают. Но почему бы не украсить абсолютно всю площадь дома на Новый год 2019?
Не забывай об особенностях каждого помещения. Высокая влажность в ванной не позволит тебе использовать съедобные украшения, но зато зеркало и кафельная плитка дают огромное пространство для творчества. Их можно разрисовать смываемыми маркерами или красками, зубной пастой или задекорировать наклейками.
В кухне лучше не размещать текстильный декор, который быстро пропитается запахами пищи. Здесь будет уместен дождик, мишура, серпантины с тем условием, что все это не будет мешать процессу готовки.
Поделись праздником
Символ 2019 года ценит заботу. Поэтому весьма кстати будет подарить немного хорошего настроения случайным прохожим, украсив окна сказочными новогодними сюжетами. Привлеки домашних, чтобы нарисовать как можно больше веселых картинок, расклеить специальные наклейки для стекол, выложить цифру «2019» сияющими огоньками.
Если ты живешь в частном доме, то пространство для творчества вообще безгранично. Можно украсить еловыми венками и небольшими шариками внешние стены дома, деревья на участке обвить самодельными гирляндами, перед входом в дом повесить фигурки забавных поросят и ангелочков.
Чтобы твое жилище выглядело будто пряничный домик из детской сказки, заранее купи светодиодную гирлянду и укрась ею периметр дома или подъездную дорожку. Светодиоды, в отличие от обычных лампочек, потребляют очень мало электричества, так что такое украшение обойдется тебе совсем недорого.
Надеемся, теперь ты знаешь, как украсить свою квартиру на Новый год 2019. Обязательно привлеки к этому процессу домочадцев – отличное настроение будет гарантировано каждому участнику. Во избежание споров раздели дом на отдельные локации, а после окончания декорирования проведи общий смотр дома и вручи всем без исключения небольшие сюрпризы за старания. С наступающим Новым годом!
Источник: differed.ru