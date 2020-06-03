Парк будет закрыт с 4 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Если парк передадут в частные руки, то цены на аттракционы повысятся, считают уральцы Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые жители и гости города Городской парк культуры и отдыха будет временно закрыт с 4 июня текущего года из-за несоблюдения санитарных норм посетителями и индивидуальными предпринимателями, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. В акимате г. Уральска пояснили, что в парке не соблюдались элементарные санитарные требования - продавцы не всегда надевали маски, горожане также гуляют без масок, при входе не было сотрудников, которые следят за соблюдением санитарных норм. Напомним, парк культуры и отдыха был открыт 15 мая. Он работал с 9.00 до 21.00. Рынки и ТРЦ закроют на выходные в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.