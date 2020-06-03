Иллюстративное фото из архива "МГ" В телеграм-канале МВК по нераспространению COVID-19 сообщается: • в Карагандинской области умер пациент 1964 года рождения, • в Атырауской области умерли пациенты 1964 года рождения и 1951 года рождения, • в г. Нур-Султан - пациентка 1951 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 48 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.