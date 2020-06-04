Иллюстративное фото из архива "МГ" Заражение наших граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса, что подтверждает ВОЗ. - Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания, - написал глава государства 4 июня. Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что если вирус не купировать, то повторный всплеск COVID-19 может стать разрушительным. "У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19", - подчеркнул он. В Казахстане, по данным на вечер 3 июня, число подтвержденных случаев коронавируса составило 11 796, выздоровели 6240 человек, скончались 48 пациентов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.